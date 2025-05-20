В парке «Бронницкий луг» 25 мая состоится открытие летнего сезона

25 мая в парке культуры и отдыха «Бронницкий Луг» состоится мероприятие «Открытие теплого сезона». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Начнется праздник в 16:00 с интерактивной программы «Солнечные зайчики». Это будет игровая развлекательная программа для всей семьи от Дома культуры «Лель», которая пройдет у главной сцены парка.

С 17:00 до 18:00 на сцене начнется концертная программа «Музыкальное лето» в стиле дискотеки 90-х. Зрителей ждет выступление солистов культурно-досугового центра «Бронницы».

В 18:00 планируется выступление кавер-группы «Закат» с музыкальной программой «Танцы в стиле 80-х».

Кроме того, с 15:00 до 18:00 в купольной беседке будет проходить мастер-класс по росписи пряников. Там же можно пройти мастер-класс по выполнению аппликации «Весенние цветы». В 17:00 у беседки можно будет принять участие в мастер-классе по моделированию шариков.

Мероприятие пройдет по адресу: округ Бронницы, парк культуры и отдыха «Бронницкий луг». Вход свободный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.