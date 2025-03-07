В парках Подмосковья пройдет празднование международного женского дня

В честь международного женского дня более чем в 95 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие под названием «Время цвести», сообщает пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья.

На празднике гостей ждут яркие концерты, модные показы, творческие мастер-классы и лаборатории красоты. В около 60 парках женщины и девушки смогут получить цветы и открытки в знак внимания и уважения.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске предложит своим гостям творческую мастерскую по флористике и лабораторию красоты, где стилист Наталья Гуляева проведет презентацию о весенних модных тенденциях. Также ожидаются встречи с женским психологом и специалистом по нейрографике и ароматерапии, Еленой Фетисовой, создательницей женского клуба Atmosfera.

Это главный парк Воскресенска, который был благоустроен в 2019 году и стал популярным местом для отдыха и культурных мероприятий. Здесь есть красивый фонтан, кафе-павильоны, площадки для мастер-классов и уютные беседки для отдыха. В парке также находятся шахматный клуб и читальня с возможностью буккроссинга.

Парк 30-летия Победы в Орехово-Зуеве приглашает посетителей на дефиле «Мода из комода» и в лабораторию «Секреты укладки» от салона «Гримерка». Гостям расскажут о Культурном коде округа и истории любви мецената Саввы Морозова. Парк был преобразован в 2019 году и предлагает комфортные условия для прогулок, а также площадки для детей и специальные зоны для прогулок с домашними питомцами.

В сквере имени Зайцева в Коломне представительниц прекрасного пола поздравит фольклорный театр «Вечерка». После этого все желающие смогут познакомиться с новыми танцевальными направлениями и поучаствовать в квесте и викторине «Ее величество — женщина». Сквер, созданный после войны, стал популярным местом для массовых мероприятий и интерактивных программ.

Парк культуры и отдыха в Жуковском порадует гостей шествием с раздачей цветов «Дорогая, ты права», баннерной раскраской «с пожеланием любви», открытым микрофоном и кинопоказом фильма «Любовь и голуби». Парк был благоустроен в прошлом году и предлагает множество новых возможностей для отдыха.

Все мероприятия организованы при поддержке Министерства культуры и туризма и АНО «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.