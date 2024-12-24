В Пакистане анонсировали прямое авиасообщение с РФ

Россия и Пакистан могут возобновить прямое авиасообщение уже в 2025 году, сообщает ТАСС .

«С обеих сторон есть очень большое желание. Россия, наши российские партнеры и друзья, очень рады этому, как и мы, в свою очередь. Это может произойти скоро», — заявил министр энергетики республики Аваис Легари.

По его словам, первые прямые авиарейсы между двумя странами могут начать выполнять уже в следующем году.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге в 2025 году будет восстановлено авиасообщение с китайским курортом Хайнань, который ранее оставался закрытым для туристов. После пяти лет перерыва, прямые рейсы вновь запустят из «Пулково».