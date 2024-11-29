Авиасообщение между Петербургом и Хайнанем восстановят после 5 лет перерыва

сегодня в 19:12

Пассажиры смогут улететь на курорт Хайнань из «Пулково» в 2025 году

В Санкт-Петербурге в 2025 году будет восстановлено авиасообщение с китайским курортом Хайнань, который ранее оставался закрытым для туристов. После пяти лет перерыва, прямые рейсы вновь запустят из «Пулково», сообщает «Бриф24» .

Планируется, что рейсы по маршруту «Петербург — Хайнань» будут осуществляться дважды в неделю.

Самолеты будут прибывать в два международных аэропорта Китая: «Хайкоу Мэйлань», расположенный на севере острова, и «Санья Феникс», находящийся на его южной части.

По словам директора по авиационной коммерции компании «Воздушные ворота Северной столицы» Асият Халваши, Хайнань является популярным направлением для отдыха, где туристы ценят пляжи.

Этот курорт может стать достойной альтернативой Таиланду, добавила она.