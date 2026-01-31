В Орле из-за обезвреживания боезаряда ракеты эвакуируют несколько улиц

В Орле в субботу утром из-за обезвреживания частей ракеты эвакуируют людей из близлежащих домов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице «ВКонтакте» .

«Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — сообщил он.

Дома в радиусе 500 метров эвакуируют. Кроме того, по ряду улиц перекроют движение. Работы будут проводиться с 8.30 по местному времени.

Ранее сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана провели эвакуацию 46 россиян из автобуса. Их отвезли в пункт обогрева на фоне штормового предупреждения.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.