В Орле из-за обезвреживания боезаряда ракеты эвакуируют несколько улиц
В Орле в субботу утром из-за обезвреживания частей ракеты эвакуируют людей из близлежащих домов, сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков на своей странице «ВКонтакте».
«Специалистами МЧС будут предприняты меры для безопасного извлечения части боезаряда ракеты из грунта и его транспортировки в безопасную зону, удаленную от населенных пунктов, где его обезвредят путем подрыва», — сообщил он.
Дома в радиусе 500 метров эвакуируют. Кроме того, по ряду улиц перекроют движение. Работы будут проводиться с 8.30 по местному времени.
Ранее сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана провели эвакуацию 46 россиян из автобуса. Их отвезли в пункт обогрева на фоне штормового предупреждения.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.