46 россиянам срочно понадобилась эвакуация в Казахстане
46 россиян эвакуировали из автобуса в Казахстане на фоне шторма
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана провели эвакуацию 46 россиян из автобуса. Их отвезли в пункт обогрева на фоне штормового предупреждения, сообщает пресс-служба МЧС республики.
На трассе республиканского значения ввели ограничения движения. Из-за этого в Есильском районе Акмолинской области на блокпосте остановили автобус с 46 россиянами.
Работники МЧС, полиция и иные чиновники провели пассажиров в пункты обогрева. Среди 46 человек был ребенок.
Медпомощь никому не понадобилась. В пресс-службе МЧС Казахстана порекомендовали следить за штормовыми предупреждениями.
