46 россиянам срочно понадобилась эвакуация в Казахстане

сегодня в 09:31

46 россиян эвакуировали из автобуса в Казахстане на фоне шторма

Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана провели эвакуацию 46 россиян из автобуса. Их отвезли в пункт обогрева на фоне штормового предупреждения, сообщает пресс-служба МЧС республики.

На трассе республиканского значения ввели ограничения движения. Из-за этого в Есильском районе Акмолинской области на блокпосте остановили автобус с 46 россиянами.

Работники МЧС, полиция и иные чиновники провели пассажиров в пункты обогрева. Среди 46 человек был ребенок.

Медпомощь никому не понадобилась. В пресс-службе МЧС Казахстана порекомендовали следить за штормовыми предупреждениями.

