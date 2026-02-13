сегодня в 17:42

В Орехово-Зуевском округе стартовали занятия по макраме для проекта «Активное долголетие»

В клубах проекта «Активное долголетие» Орехово-Зуевского округа с 12 февраля начали проводить занятия по макраме для пожилых жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе в клубах проекта «Активное долголетие» 12 февраля стартовало новое направление — обучение макраме. Участники знакомятся с техникой узелкового плетения и осваивают базовые приемы.

Занятия проводит трудотерапевт социального центра «Орехово-Зуевский» Людмила Петрова. В её коллекции — десятки изделий, включая сумки, салфетки, основы для часов, держатели для полотенец и кашпо.

Сейчас участники готовят материалы, учатся завязывать узлы и тренируются в плетении. Первой работой станет держатель для полотенец.

Уроки проходят в клубах «Активного долголетия» Орехово-Зуевского округа: в Орехово-Зуево — по средам и пятницам с 14:00, в Ликино-Дулево — по вторникам и четвергам с 15:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.