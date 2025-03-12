В Орехово-Зуевском округе продолжается капремонт школы в Малой Дубне

В Малой Дубне Орехово-Зуевского округа активно идет капитальный ремонт местной школы. На данный момент строители завершают демонтажные работы, усиливают стены и проемы, а также приступили к замене систем отопления, канализации и водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Болевые точки вскрылись при демонтажных работах — в пищеблоке пришлось демонтировать часть стены, пришедшую в негодность, ее восстановят. На объекте задействованы 44 человека. Сейчас строители штукатурят стены, прокладывают трассы канализационных сетей, водоснабжения и отопления. Параллельно выполняют кладку стен и перегородок. Темпы работ бодрые, но это только начало большого пути. До красоты картинки еще долго», — рассказал глава Орехово-Зуевского округа Руслан Заголовацкий.

В здании площадью около 2,5 тыс. кв. м заменят кровлю, фасад, отремонтируют внутренние помещения и входную группу. Территорию школы благоустроят: высадят газоны и кустарники. После завершения ремонта учреждение оснастят новой мебелью и современным оборудованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.