В Орехово-Зуевском округе открыли две стажировочные площадки по математике

В Орехово-Зуевском округе стартовал региональный проект «Математический 1-й класс». На базе гимназии №15 и Ликино-Дулевской школы №5 открыты две стажировочные площадки, которые направлены на повышение качества математического образования с первых лет обучения.

18 ноября 2025 года в Ликино-Дулевской школе №5 прошло первое практико-ориентированное мероприятие для педагогов. Участники обсудили ключевые подходы к формированию математических представлений, рассмотрели современные дидактические материалы и обменялись опытом.

10 февраля 2026 года для учителей начальных классов, методистов и других специалистов пройдут открытые уроки: в гимназии №15 урок начнется в 8:30, в Ликино-Дулевской школе №5 — в 11:20.

