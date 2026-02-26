В Орехово-Зуевском округе обсудили помощь пожилым и инвалидам

Дискуссионная площадка по вопросам поддержки пожилых людей и граждан с инвалидностью прошла 25 февраля в социальном центре «Орехово-Зуевский» в Подмосковье. Участники обсудили развитие системы долговременного ухода, надомного обслуживания и паллиативной помощи, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Организатором встречи выступил благотворительный фонд «Старость в радость». В обсуждении приняли участие специалисты министерства здравоохранения и социального развития, а также сотрудники благотворительных организаций.

Участники рассмотрели цели и задачи системы долговременного ухода, вопросы надомного обслуживания жителей и оказания паллиативной помощи. Отдельное внимание уделили поддержке ветеранов СВО.

Кроме того, специалисты обсудили методы поддержания и восстановления физических и когнитивных функций пожилых людей и граждан с ОВЗ после травм и перенесенных заболеваний.

Ранее сотрудники социального центра «Орехово-Зуевский» приняли участие во Всероссийской конференции по психосоциальной реабилитации детей на базе центра «Шередарь». Там обсуждались вопросы управления в социальной сфере и волонтерстве, а также реабилитация после онкологических заболеваний и травматических событий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о работе реабилитационных центров в Подмосковье, где помогают бойцам СВО. В том числе построен большой центр для реабилитации слепоглухонемых.

«По реабилитации у нас несколько специальных центров, они завязаны на протезирование, адаптацию, реабилитацию. Такой большой центр работает в Коломне, общая реабилитация у нас в «Ясенках», это в Наро-Фоминске. Сейчас и специалисты, и сами ребята попросили построить многофункциональный бассейн, чтобы проводить различные процедуры», — сказал Воробьев.