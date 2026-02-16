В Орехово-Зуевском округе для детей участников СВО провели мастер-класс

14 февраля в Орехово-Зуевском округе для детей участников специальной военной операции организовали творческий мастер-класс по украшению имбирных пряников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского городского округа и социального координатора Государственного фонда «Защитники Отечества» Юлии Дубининой.

Дети под руководством Галины Щипцовой расписывали и украшали имбирные пряники, посвящая свои работы Дню защитника Отечества. После мастер-класса участники собрались за чаепитием.

Ранее Николай Осокин, отец Героя России Алексея Осокина, провел для учеников 4 класса Демиховского лицея Урок мужества в музее специальной военной операции на базе Центра детского творчества «Родник» в Орехово-Зуево.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.