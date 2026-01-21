В Орехово-Зуевском округе 25 января проведут праздник ко Дню студенчества

сегодня в 18:37

День российского студенчества отметят 25 января в Орехово-Зуевском городском округе. В парках округа пройдут концерты, спортивные состязания, мастер-классы и тематические квесты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Орехово-Зуевском округе 25 января состоится областной праздник «Зачетный парк», приуроченный ко Дню российского студенчества. Для гостей подготовили разнообразные активности, спортивные соревнования, творческие мастер-классы, музыкальные программы и тематические квизы.

В Парке Победы пройдут концертная программа «Зачетка», интерактив «Счастливый билет», фотозона «Студенческий стиль» и зона теплого очага. Также запланированы состязания на льду, мини-футбол «Зимняя жара», конкурс снежных фигур и студенческий мультиспорт.

В Дулевском парке организуют посиделки у огня «Вечер уличных историй», квест «Битва старост» и интерактивную программу «Чемпионом можно стать!». Гости смогут поучаствовать во флешмобе «СТУД-Денс», аукционе «Халява, приди!», мини-футболе, разминке и концерте «С праздником, студенты!».

В Дрезненском парке праздник начнется с мастер-класса «Я профи» и квиза «Битва старост», затем состоятся эстафета «Халява, приди!» и футбольный матч на снегу «Зимняя жара».

В парке на улице Юбилейной поселка Авсюнино пройдут исторический экскурс «Татьянин день», постановочный выход «Бабушка студента», парковая чайная «Конфетки-бараночки» и диско-вечеринка «Звенит январская вьюга».

Подробности о мероприятиях размещены в афишах парков. Возрастное ограничение 0+.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.