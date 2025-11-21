В Орехово-Зуеве расписали храм Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских

Роспись храма — это неотделимый атрибут церкви. Ее называют «окошко в царство Божие», ведь через священные образы человек может приблизиться к Богу и понять Его Промысл. 10 лет храм Новомучеников и исповедников Орехово-Зуевских стоял с белыми стенами и ожидал своего преображения. И теперь эти стены наполнились священными ликами, ведь храм украсили новые фрески, сообщает пресс-служба администрации округа.

В росписи художники из Палеховского художественного училища им. М.Горького отразили сюжеты о жизни и рождении Богородицы, Благовещении Девы Марии, а также образы святителя Тихона, священномученика Никиты и новомучеников Орехово-Зуевской земли.

21 ноября в обновленном храме прошло первое богослужение с освящением росписи. На нем присутствовало более двухсот прихожан и представители духовенства: епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, иеромонах Андрей Коробков, благочинный Ногинского церковного округа, протоиерей Марк Ермолаев и игумен Берлюковской пустыни Евмений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.