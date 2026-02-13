В Орехово-Зуеве прошел день открытых дверей в дошкольном отделении гимназии №14

В дошкольном отделении гимназии №14 города Орехово-Зуево 13 февраля прошел день открытых дверей. Родителям представили современное образовательное пространство, в котором дети развиваются и делают первые шаги к знаниям.

Педагоги продемонстрировали фрагменты занятий для разных возрастных групп — от младших до предшкольной подготовки. Родители увидели, как малыши учатся наблюдать и задавать вопросы, а старшие осваивают грамоту и счет. Все дети через игру и исследование открывают окружающий мир.

Гостям показали инновационное интерактивное оборудование. Родители приняли участие в выполнении заданий и отметили радость от успешных решений. Такое взаимодействие между родителями и педагогами способствует созданию благоприятной среды для развития ребенка и успешной адаптации к школе.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.