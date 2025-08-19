В Орехово-Зуеве пройдет традиционный фарфоровый фестиваль «Агашка»

Восьмой традиционный Фарфоровый фестиваль «Агашка» состоится уже в эту субботу, 23 августа, в 88-й день рождения города Ликино-Дулево, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Откроется «Агашка» красочным карнавальным шествием Фарфоровой королевы и ее свиты, на территории фестиваля пройдет церемония бракосочетания «Фарфоровые свадьбы» супругов, отмечающих 20-летие совместной жизни. Также запланированы конкурс костюмов в стиле дулевского фарфора «Фарфоровая кокетка», художественный конкурс «Фарфоровое диво». Будет организована творческая площадка «Агафья-искусница» с мастер-классами по керамике, по росписи фарфора, по гончарному искусству и по всевозможным народно-художественным промыслам России.

Старт мероприятия – 12:00.

Кроме того, 23 августа впервые пройдет мероприятие КультПросветЗабег. Уникальный и увлекательный маршрут по знаковым местам Ликино-Дулева: завод ЛиАЗ, текстильная мануфактура А. Смирнова, казармы и фубры, Дулевский фарфоровый завод. У каждого будет аудиогид с рассказами о том, что встретится на пути.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.