В Орехово-Зуеве пройдет фарфоровый фестиваль «Агашка»

23 августа в г. Ликино-Дулево, Орехово-Зуевский г. о., состоится областной фарфоровый фестиваль «Агашка». Фарфоровый фестиваль «Агашка» пройдет уже в восьмой раз, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Праздничная программа начнется карнавальным шествием фарфоровой королевы и ее свиты. Затем состоится конкурс костюмов в стиле Дулевского фарфора «Фарфоровая кокетка» и художественный конкурс «Фарфоровое диво». На базе творческой площадки «Агафья-искусница» пройдут мастер-классы по керамике, росписи фарфора, гончарному искусству и другим народно-художественным промыслам России. Также в программе чествование супругов, отмечающих 20-тилетие совместной жизни, с «Фарфоровой свадьбой».

Фестиваль подготовил к встрече самых маленьких гостей праздника босоногую тропу в парке «Культурный код на босу ногу», иммерсивный спектакль «История разбитого сервиза», программа «В поисках Агашки» и многое другое.

Фарфоровый фестиваль «Агашка» является обладателем Гран-при Всероссийской национальной премии в области событийного туризма «Russian event awards» и проходит при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.