В Орехово-Зуеве пройдет благотворительный марафон

сегодня в 17:03

Жителей и гостей Чехова приглашают принять участие в благотворительном марафоне «Поверь в себя» в поддержку интеграционных мастерских «ИМПЕРИЯ РЕМЕСЕЛ», сообщает пресс-служба администрации округа.

Марафон приурочен к ежегодной Декаде инвалидов, которая проходит с 1 по 10 декабря

«Империя Ремесел» — единственные в Подмосковье интеграционно-производственные мастерские для молодых инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья трудоспособного возраста.

Проект обеспечивает трудовую занятость и сопровождение взрослых инвалидов. Кроме того, предоставляет людям возможность творческого развития и общения, новые знакомства, новые знания, помогает обрести независимость, найти друзей и единомышленников.

На Дне открытых дверей его участников ждут фотозона, беспроигрышная лотерея, изготовление магнитов и кружек с сублимацией, выставка-продажа изделий производственно-интеграционных мастерских.

Дата: 2 декабря с 15.00 до 18.00. Адрес: г. Орехово-Зуево, Мадонская, 28/4.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.