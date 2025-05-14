В Орехово-Зуеве открыли уникальный музейный комплекс

В Орехово-Зуеве открылся музейный комплекс «Мир Исторической реконструкции», который погружает посетителей в разные эпохи благодаря детально воссозданным декорациям, актерам и аудио-шумовым эффектам. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мир занимает площадь 2500 квадратных метров и расположен в одном из бывших цехов легендарного Дулевского фарфорового завода, основанного Терентием Кузнецовым в 1832 году. Этот проект стал возможен благодаря личному участию депутата Московской областной думы Эдуарда Живцова.

Самая главная экспозиция музея переносит посетителей в годы Великой Отечественной войны. Здесь можно пройти через Брестскую крепость, услышать голос Левитана под грохот снарядов и понять, что значит «стоять насмерть» и держать оборону до последнего патрона в Доме Павлова в Сталинграде.

В экспозиции «СВО. «Дух воина» рассказывается о героях нашего времени. На выставке представлены захваченная техника и образцы современного вооружения, дроны, современная военная форма, бронежилеты, награды, а также искусные работы современных кузнецов на военную тему. Многие трофеи Эдуард Живцов лично доставлял из зоны проведения СВО.

Экскурсия по галерее «Металл в искусстве» включает знакомство со способами обработки металла, этапами кузнечного производства. Вы увидите, как из простого гвоздя можно создать произведение искусства.

Коммуналки с общими кухнями в домах «сталинского ампира», магазины с газировкой за 3 копейки и легендарные «Волги» и «Жигули», а также соседи, играющие во дворе в домино, — все это можно увидеть в экспозиции «Назад в СССР».

Музей открыт для посещения. Подробности можно узнать на официальном сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.