В округе Пушкинский стартовал антинаркотический квест для школьников

Цикл ежегодных антинаркотических мероприятий «Линия жизни, мое здоровье — моя ценность» стартовал в городском округе Пушкинский. Активности пройдут в Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске.

Первый квест состоялся 15 сентября в парке «Серебрянка». В нем участвовали школьники из образовательных комплексов Пушкино. Организаторами выступили волонтеры Подмосковья, молодежный центр «Точка притяжения» и отдел по работе с молодежью комитета по образованию.

«В Пушкино, Ивантеевке и Красноармейске мы проводим подобные мероприятия для ребят. Форматы квеста, игр, таких веселых, живых лекций, на которых мы рассказываем о здоровом образе жизни и о вреде наркотических веществ», — рассказала заместитель главы округа Ольга Жданова.

Квест включает станции «Скорость», «Смелость», «Интеллект», «Смекалка» и «Помощь друга». Участники выполняют командные задания, в том числе пишут послание себе в будущее с личной целью. Трех победителей наградят, остальные школьники получат почетные грамоты.

По словам Ждановой, в школьном возрасте важно рассказывать подросткам о последствиях употребления алкоголя, запрещенных веществ и никотина. Цель проекта — уберечь молодежь от пагубных привычек и приобщить к спорту и здоровому образу жизни.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.

Снижение потребления алкоголя и профилактика его последствий — одно из направлений нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Если вы или ваши близкие столкнулись с зависимостью, в России работают медицинские и общественные организации, а также церковные проекты, куда можно обратиться за помощью даже анонимно.