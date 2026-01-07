В округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм
Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случаев подозрения на ботулизм в Раменском округе Московской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Подмосковью.
Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции.
Ранее журналисты провели исследование и выяснили, почему некоторые блюда и напитки с новогоднего стола нельзя сочетать между собой — это может быть опасно для здоровья.
Речь идет, например, о сельди под шубой с шампанским или заливном с маринованными грибами.
Подписывайтесь на РИАМО в MAX.