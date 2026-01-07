В округе Подмосковья зафиксировали случаи подозрения на ботулизм

Роспотребнадзор проводит эпидрасследование в связи с регистрацией случаев подозрения на ботулизм в Раменском округе Московской области, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Подмосковью.

Отмечается, что в ходе эпидемиологического расследования в домашнем очаге выявлены контактные лица, для лабораторных исследований отобраны пробы пищевой продукции.

Ранее журналисты провели исследование и выяснили, почему некоторые блюда и напитки с новогоднего стола нельзя сочетать между собой — это может быть опасно для здоровья.

Речь идет, например, о сельди под шубой с шампанским или заливном с маринованными грибами.

