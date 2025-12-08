Селедка с шампанским: россиянам рассказали об опасных сочетаниях на Новый год

Сельдь под шубой не сочетается с шампанским из-за консервантов и глекислого газа

Журналисты провели исследование и выяснили, почему некоторые блюда и напитки с новогоднего стола нельзя сочетать между собой — это может быть опасно для здоровья. Речь идет, например, о сельди под шубой с шампанским или заливном с маринованными грибами, сообщает kp.ru .

В первом сочетании соль и консерванты рыбы с углекислым газом из напитка раздражают слизистую желудка, вызывают изжогу и вздутие. К сельди под шубой специалисты рекомендуют воду без газа или сухое вино.

В заливном с грибами можно встретить смертельно опасные, вызывающие ботулизм бактерии Clostridium. Стоит быть очень внимательными с этими продуктами.

Двойной удар по печени вызывает оливье с майонезом и мясными жирными закусками. Оставленный при комнатной температуре майонез предоставляет идеальную среду для развития стафилококковых бактерий. В частности, Staphylococcus aureus процветает в салатах с майонезной заправкой, таких как оливье, при температурах от 20 до 25 градусов Цельсия. Специалисты советуют разнообразить рацион, включив салаты с легкой йогуртовой заправкой.

