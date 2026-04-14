В офисе «Сапы» во Владикавказе проходят обыски
Фото - © Медиасток.рф
Во владикавказском офисе медиаресурса «Сапа Медиа» во вторник днем проходят обыски. Предварительно, есть задержанные, сообщает Telegram-канал «Сапа 15».
По словам сотрудников издания, утром неизвестные в гражданской одежде зашли в здание и начали обыск. Уже шесть часов журналисты редакции остаются недоступны.
По неподтвержденным данным, несколько человек увезли сотрудники правоохранительных органов, но причина неизвестна.
Ранее силовики нагрянули с обыском в редакцию «Новой газеты» и задержали исполнительного редактора издания Олега Ролдугина в рамках уголовного дела.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.