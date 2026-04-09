Журналист «Новой газеты» Ролдугин задержан в рамках уголовного дела

В четверг силовики нагрянули в редакцию «Новой газеты». Также они задержали журналиста, исполнительного редактора издания Олега Ролдугина, сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Мужчина является фигурантом дела о незаконном использовании персональных данных граждан при создании информационных статей и материалов негативного содержания о россиянах. Оно было возбуждено 10 марта.

В рамках этого дела в редакции «Новой газеты» прошли обыски. Их также провели у журналиста.

Сам он задержан. Правоохранители допрашивают Ролдугина.

