В воскресенье, 29 ноября, в парке имени Ларисы Лазутиной пройдут мероприятия ко Дню матери. Участников ждут в теплом административном здании парка на втором этаже.

С 16:00 до 17:00 состоится мастер-класс «Цветочный английский (Floral English)» для детей от семи лет. Вместе с London Express участники познакомятся с английскими названиями цветов и выполнят творческое задание. Запись по телефону +7 (985) 145-03-33.

С 16:50 до 18:00 пройдет мастер-класс «Ожившая открытка для мамы» для участников от семи лет. Запись по телефону +7 (926) 891-51-59.

Музыкальная студия BE MUSIC поможет всем желающим от четырех лет подготовить видеопоздравление для мам. Предварительная запись не требуется.

Вместе со школой робототехники и программирования «Роболатория» можно будет создать открытку со светодиодами. Подробности доступны по телефону +7 (495) 120-30-60 и на сайте.

День матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября — в 2026 году это 29 ноября. Праздник официально учредили в 1998 году. Его символом стала незабудка, которая на языке цветов означает любовь, преданность и вечную память о самых дорогих людях.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.