В Одинцовском округе прошла встреча студентов с иммунологом

Во время встречи профессор, один из основателей клинической иммунологии в России Альбина Симонова рассказала студентам о принципах здорового образа жизни, способах укрепления иммунитета и профилактике вредных привычек. Особое внимание она уделила ответственности человека за собственное здоровье.

«Здоровье — самое ценное, что есть у каждого человека», — подчеркнула Альбина Валерьевна.

Ранее в Одинцовском техникуме прошли внеурочные занятия «Разговоры о важном» на тему «Ценности, которые нас объединяют». Преподаватели обсудили со студентами жизненные ориентиры, значение традиционных духовно-нравственных ценностей, а также вопросы патриотизма, гражданственности и личной ответственности за судьбу страны.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.