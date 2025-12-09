В Одинцово до 22 декабря установят ограничительные полусферы у гимназии №14

Ограничительные полусферы появятся у входа в новый корпус гимназии №14 в Одинцово до 22 декабря для повышения безопасности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Одинцово до конца декабря у входа на территорию нового корпуса гимназии №14 установят ограничительные полусферы. Работы выполняет ООО «Дорстрой», завершить их планируют до 22 декабря. Мера принята после обращений родителей, которые сообщили о проблеме припаркованных у входа автомобилей.

Параллельно возле гимназии началось благоустройство пешеходной дорожки. В декабре тропинку выровняют и уложат новое покрытие.

Ранее в Одинцовском округе завершили план по асфальтированию «народных троп» в 2025 году. В рамках программы «Пешком» в муниципалитете обустроили 27 пешеходных маршрутов. Работы прошли в Одинцово, Звенигороде, Голицыно, Лесном Городке, Покровском, Ликино, Скоротово, Введенском, Матвейково, Больших Вяземах и Старом Городке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход работ по реконструкции Володарского шоссе. Глава региона отметил, что к концу года его расширят до восьми полос.

Володарское шоссе — одна из ключевых магистралей Ленинского городского округа. Многие ЖК продолжают заселяться, а нагрузка на трассу увеличивается. Реконструкция шоссе началась три года назад по просьбам жителей.

«И в рамках первого этапа расширили до шести полос участок от Каширского шоссе до ЖК «Пригород Лесное». Сейчас строителям предстоит расширить дорогу у ЖК «Пригород Лесное», а также построить современную транспортную развязку с тоннелем», — добавил Воробьев.