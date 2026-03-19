В Одинцове провели встречу в честь подвига Алексея Леонова

Памятную встречу к годовщине первого выхода человека в открытый космос провели 16 марта в библиотеке № 1 в Одинцове для учеников гимназии № 14, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сотрудники библиотеки рассказали школьникам о подвиге Алексея Леонова и истории освоения космического пространства. Ребята узнали, как проходил первый выход человека в открытый космос, и приняли участие в астрономической викторине. В игровой форме они изучили строение Солнечной системы и примерили костюм космонавта.

18 марта 1965 года с космодрома Байконур Алексей Леонов совершил первый в истории выход в открытый космос. Полет на корабле «Восход-2» под командованием Павла Беляева длился 26 часов 2 минуты. Этот полет стал важным технологическим достижением СССР и продемонстрировал мужество и профессионализм космонавта.

В память об Алексее Архиповиче его именем названы улицы, школы, аэропорт и кратер на обратной стороне Луны.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.