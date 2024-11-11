В Одинцове 16 ноября детей научат делать скворечники

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Детей и родителей приглашают 16 ноября в 12:00 на центральную площадь города Одинцова на мастер-класс по созданию скворечника. Это увлекательное занятие поможет развить нужные навыки и сделать полезное дело для птиц в зимний период, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участникам предоставят все необходимые материалы: деревянные детали, краски и декор.

Мастер-класс состоится на пирсе парка на Центральной площади г. Одинцово. Возрастное ограничение: 6+.

После мастер-класса юных знатоков приглашают на традиционный интеллектуальный квиз.

Актуальную и подробную информации о мероприятиях парка можно найти на сайте, в Телеграм-канале и группе ВКонтакте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.