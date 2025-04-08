В общественной палате Домодедова прошла акция-помощь нуждающимся семьям

Один из домодедовских предпринимателей встретился с семьями городского округа, которые нуждаются в поддержке. В стенах местной общественной палаты он вручил то, что им сейчас необходимо, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Благотворитель вручил сертификаты в сеть магазинов детских товаров, средства реабилитации для ребенка с ОВЗ и планшет, а еще продуктовые наборы.

У Ирины семь детей. Один ребенок с ограниченными возможностями здоровья, нуждающийся в особой заботе и внимании. Несмотря на то, что Ирина одна воспитывает детей, но при этом, как общественный помощник главы округа, регулярно помогает пожилым людям.

«Я рада, что есть вот такие люди, которые действительно могут помочь. Не так, чтобы кто-то на словах скажет и не помог. Нет, вот такие люди нужны. Всегда, как говорится, когда что-то отдаешь, всегда тебе что-то приходит», — уверена Ирина.

Во время встречи обсудили, что еще необходимо этим женщинам, которые в силу разных причин воспитывают детей сами. А в общественной палате уверены: такая забота — это начало крепкой дружбы.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.