В НПО «Энергомаш» в Химках отметили День космонавтики

В научно-производственном объединении «Энергомаш» городского округа Химки прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню космонавтики, передает пресс-служба администрации городского округа.

Почетными грамотами и памятными подарками наградили работников предприятия, которые разрабатывают и собирают ракетные двигатели.

Для сотрудников «Энергомаша» и ветеранов труда в большом конференц-зале прошёл праздничный концерт. Поздравили трудовой коллектив двигателестроительного завода депутаты Государственной Думы Денис Кравченко и Ирина Роднина.

«12 апреля — это всегда радостный день. Все, что связано с космосом и ракетостроением находится на особом внимании у государства. Вы те, которые создали историю, создаете ее и продолжаете смотреть вперед — в будущее. Мы и дальше будем продвигать ракетостроение и воплощать в реальность наши цели и мечты. Хочу пожелать всем хорошего здоровья, творческих успехов, новых рекордов. Будьте успешны, летайте высоко и прославляйте нашу страну», — выступила депутат государственной Думы Ирина Роднина.

В объединении работают более трех тысяч сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в космическую промышленность страны. В самом начале дня представители депутатского объединения партии «Единая Россия» поздравили работников предприятия и вручили праздничные сувениры.

Научно-производственное объединение «Энергомаш» основано в 1929 году и является ведущим предприятием в мире по разработке и производству жидкостных ракетных двигателей для космических ракет-носителей.

«Для нашего города этот праздник имеет особое значение. Именно на химкинском „Энергомаше“ собрали двигатель для ракеты-носителя, которая вывела на околоземную орбиту „Восток-1“ с первым в истории человечества космонавтом. И сегодня Химки остаются одним из центров космической промышленности. Так, двигатели производства НПО „Энергомаш“ обеспечили успешный пуск ракеты-носителя „Ангара-А5“, который прошел на космодроме Восточный в преддверии Дня космонавтики. „Ангара-А5“ доставила на орбиту малый космический аппарат „Гагаринец“», — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

За 2023 год ракетные двигатели, разработанные научно-производственным объединением «Энергомаш», успешно отработали в 20 космических запусках. Также специалисты сопровождения лётных испытаний обеспечили техническую поддержку по подготовке и проведению 17 пусков ракет-носителей. Все запуски проводили с жидкостными ракетными двигателями разработки химкинского предприятия на космодромах России.