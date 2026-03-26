В Новосибирский зоопарк не поступал запрос на «невесту» для манула Тимофея

Заведующая международным отделом Новосибирского зоопарка им. Р. А. Шило Татьяна Певнева заявила, что представители Московского зоопарка не обращались за «невестой» для манула Тимофея, сообщает ТАСС .

«Московский зоопарк может обратиться, если им что-то надо. <…> Пока к нам не обращались, но я боюсь, что, кроме нас, ни у кого искать ее на территории России. Это редкое для содержания и размножения животное», — сказала Певнева.

Она подчеркнула, что размножение манулов в стране происходит только в зоопарке Новосибирска, который обладает крупнейшей среди российских зоопарков коллекцией палласовых котов.

Собеседница агентства добавила, что решение о передаче животных может приниматься только на уровне руководства зоопарков.

Ранее стало известно, что манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку к лету. Специалисты разработали для него плавный график снижения веса.

