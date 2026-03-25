Манул Тимофей из Московского зоопарка начал разжировку к лету

Манул Тимофей из Московского зоопарка начал сбрасывать накопленный за зиму вес. Сейчас у него один разгрузочный день в неделю, затем их количество увеличится, сообщает пресс-служба столичного зоосада.

Еще в середине зимы вес Тимофея достигал 6,5 кг. К марту палласов кот похудел почти на 1 кг, до 5,6 кг. Сейчас Тимофей продолжает процесс разжировки. Специалисты разработали для него плавный график снижения веса.

Сейчас у пушистого один разгрузочный день — обычно он приходится на воскресенье. В остальные Тимофея кормят один раз в сутки. Порция еды составляет 150–170 граммов. В рационе у манула грызуны и перепелки. Уже в мае количество разгрузочных дней увеличится до двух в неделю. Планируется, что разжировка завершится к началу лета.

Кроме того, Тимофей стал чаще выходить из своего домика на прогулки. Он любит греться на солнышке, но ему не по душе сырость и слякоть. А еще уже заметны сезонные изменения во внешности манула — он начинает сбрасывать густой подшерсток, а ближе к лету в его шерсти появятся рыжие оттенки.

Ранее стало известно, что термин «зажировка», используемый сотрудниками Московского зоопарка для описания набора веса манулом Тимофеем, официально включен в метасловарь портала «Грамота.ру».

