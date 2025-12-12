Слово «зажировка» вошло в словарь благодаря манулу из Московского зоопарка

Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова отметила, что профессиональный термин, используемый сотрудниками, получил не только широкое распространение, но и официальное признание лингвистов. Теперь у «зажировки» есть собственная словарная статья.

Эксперты портала «Грамота.ру» зафиксировали термин в метасловаре, определив его значение и происхождение.

Манул Тимофей считается символом Московского зоопарка. В начале декабря сотрудники зоосада сообщили, что кот набрал к зиме 6,5 кг и обзавелся густой шерстью. Акулова пояснила, что процесс набора веса, или зажировка, — естественный и необходимый этап для манулов, позволяющий им пережить суровые зимы в природе.

В зоопарке отметили, что не только Тимофей готовится к зиме — другие манулы также проходят этот этап ежегодно.

