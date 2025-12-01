В Ногинском роддоме поздравили рожениц с Днем матери в Богородском округе

В Ногинском роддоме 1 декабря прошла праздничная акция, приуроченная ко Дню матери. За сутки до этого, 30 ноября, в отделении появились на свет 11 малышей — 9 девочек и 2 мальчика.

Поздравить молодых мам приехали заместитель главы Богородского округа Олег Шойко и председатель окружного совета депутатов Владимир Хватов. Женщинам вручили цветы и подарки, а медицинскому персоналу выразили благодарность за труд.

Заведующий родильным домом Игорь Нигай отметил, что администрация округа и Ногинская больница регулярно обновляют оборудование и следят за условиями в отделении. Вручение подарков стало для мам приятным сюрпризом и поддержкой в важный момент их жизни.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.