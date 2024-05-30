В Ногинске продолжается капремонт образовательного центра № 8

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В Ногинске в рамках президентского проекта по капитальному ремонту объектов образования продолжается капремонт образовательного центра № 8 на улице Юбилейной, сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Строители ведут укладку напольной и настенной плитки, монтаж системы вентиляции и водоотведения, монтаж электроснабжения и слаботочных систем, кровельные и фасадные работы, штукатурку стен.

До 1 сентября привести в порядок предстоит трехэтажное здание, возведенное еще в 1962 году.

В рамках проводимых работ будут заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации, приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка. В обновленные помещения поставлены современное учебное, спортивное, технологическое оборудование и мебель.

Для ребят будут сделаны все комфортные условия для учебы и отдыха.

Ребят образовательное учреждение вновь примет в сентябре этого года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.