В Нижнем Новгороде заключен самый возрастной брак в регионе за 2024 год

Руководитель местного ЗАГСа Ольга Краснова рассказала, что в Нижегородской области состоялась свадьба 87-летнего мужчины и 77-летней женщины, которые стали самой пожилой парой, зарегистрировавшей брак в 2024 году, сообщает ИА «Время Н» .

Об этом стало известно на пресс-конференции 13 января.

Интересно, что в 2023 году наибольшее количество браков среди мужчин заключалось в возрасте 25-34 лет. Тогда как женщины чаще выходили замуж в возрасте 35 лет и старше.

Между тем владельцы хамелеона по имени Паша обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе Нижнего Новгорода. У двухлетнего Паши обнаружили воспаление гребня.