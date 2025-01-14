В Нижнем Новгороде заключен самый возрастной брак в регионе за 2024 год
В Нижегородской области сыграли свадьбу 87-летний мужчина и 77-летняя женщина
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Руководитель местного ЗАГСа Ольга Краснова рассказала, что в Нижегородской области состоялась свадьба 87-летнего мужчины и 77-летней женщины, которые стали самой пожилой парой, зарегистрировавшей брак в 2024 году, сообщает ИА «Время Н».
Об этом стало известно на пресс-конференции 13 января.
Интересно, что в 2023 году наибольшее количество браков среди мужчин заключалось в возрасте 25-34 лет. Тогда как женщины чаще выходили замуж в возрасте 35 лет и старше.
Между тем владельцы хамелеона по имени Паша обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе Нижнего Новгорода. У двухлетнего Паши обнаружили воспаление гребня.