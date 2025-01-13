сегодня в 22:44

В Нижнем Новгороде спасли хамелеона с ожогами от ультрафиолетовой лампы

Владельцы хамелеона по имени Паша обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал Государственного ветеринарного управления.

Ветеринары обнаружили, что у двухлетнего Паши наблюдается воспаление гребня.

Предположительно оно могло быть вызвано ожогом от ультрафиолетовой лампы.

Врач-ветеринар выполнил некроэктомию поврежденной области. Паша чувствует себя хорошо и получает лечение в соответствии с предписаниями специалиста, пояснили в учреждении.