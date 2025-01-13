В Нижнем Новгороде спасли хамелеона с ожогами от ультрафиолетовой лампы
Фото - © Пресс-служба Государственного ветеринарного управления Нижнего Новгорода
Владельцы хамелеона по имени Паша обратились в ветеринарную клинику в Канавинском районе Нижнего Новгорода, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Telegram-канал Государственного ветеринарного управления.
Ветеринары обнаружили, что у двухлетнего Паши наблюдается воспаление гребня.
Предположительно оно могло быть вызвано ожогом от ультрафиолетовой лампы.
Врач-ветеринар выполнил некроэктомию поврежденной области. Паша чувствует себя хорошо и получает лечение в соответствии с предписаниями специалиста, пояснили в учреждении.