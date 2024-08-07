В НИЯУ МИФИ объяснили, почему абитуриент лишился возможности поступить на бюджет

Абитуриент был зачислен в НИЯУ МИФИ по квоте, в рамках которой было выделено два места, но в последний момент работодатель решил заключить договор только с одним студентом, сообщили РИАМО в пресс-службе Национального исследовательского ядерного университета МИФИ.

Абитуриент участвовал в конкурсе на целевой прием на направление «Информационная безопасность» в НИЯУ МИФИ. Предприятие-заказчик предоставило квоты, в рамках которых изначально было выделено два места.

На момент зачисления абитуриент находился на втором месте в списке поступающих на целевые места. Он проходил по конкурсу, но в последний момент заказчик изменил решение.

В выгрузке с сайта ЕЦП «Работа в России» было указано, что он разместил только одно предложение. Из-за этого абитуриент не был зачислен.

В университете уточнили, что он успел забрать оригиналы документов и участвовал в конкурсе на бюджетные места в другой университет. Также студент может обратиться в НИЯУ МИФИ, в этом случае его зачислят за счет собственных средств вуза.

Ранее стало известно, что абитуриента приняли в московский университет НИЯУ МИФИ на бесплатное обучение, но уже на следующий день ему сообщили об ошибке. Бюджетное место было отдано другому человеку.