Ошибка в московском вузе лишила абитуриента возможности поступить на бюджет

Абитуриента приняли на учебу в московский университет НИЯУ МИФИ, а уже на следующий день сообщили об отчислении. Теперь он не может поступить на бюджет в другие вузы, сообщает SHOT .

Абитуриент Виталий написал заявление на поступление в столичный Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 4 июля. Он хотел попасть на бюджет по специальности «Информационная безопасность».

Уже 16 июля ему сообщили, что рассмотрят кандидатуру для поступления на бесплатное обучение. 30 июля фамилию Виталия добавили в приказ о зачислении.

Но не прошло и суток, как абитуриенту перезвонили из вуза и сказали, что это ошибка. Бюджетное место на самом деле получил другой абитуриент.

Виталий с родителями связался с куратором вуза и сообщил, что 25 июля все московские вузы перестали принимать заявления на целевое обучение, и из-за ошибки он не сможет учиться бесплатно. Однако ему сказали, что ничего с этим поделать не получится.

Ранее в Москве юноша пришел поступать в университет с АК-47. Он напугал членов приемной комиссии.