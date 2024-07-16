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Baza: в Москве юноша пришел поступать в университет с АК-47

В столице абитуриент пришел подавать документы в университет, захватив с собой электропневматический автомат, сообщает Baza .

Инцидент произошел 12 июля в МЭИ. 20-летний Ярослав пришел университет, чтобы подать документы на поступление.

Молодой человек отличился тем, что взял с собой автомат, напоминающий АК-74, перепугав членов приемной комиссии. При этом юноша вел себя вполне обычно, не выдвигал никаких требований.

Охрана университета вызвала полицию. Прибывшие на место правоохранители изъяли у Ярослава оружие.

По факту случившегося проводится проверка.