В небе над Москвой планеты выстроятся в ряд 28 февраля

28 февраля 2026 года сразу шесть планет Солнечной системы будут расположены в одной условной полусфере относительно Солнца. Наиболее заметные для земного наблюдателя — Юпитер, Сатурн и Венера — различимы без оптических приборов. Необычное явление можно будет наблюдать в течение часа после захода Солнца, об этом сообщили в Московском планетарии.

По данным специалистов, Меркурий, находящийся недалеко от Венеры, можно будет попытаться обнаружить очень низко у западного горизонта сразу после заката в ясную погоду, если обзор юго-западного направления ничем не загорожен. Нептун и Уран доступны для наблюдения исключительно в телескоп. Марс в этот период расположен по другую сторону от Солнца и теряется в его лучах, что делает его невидимым.

Как искать парад планет

После захода Солнца на юго-востоке будет хорошо видна Луна. Западнее ее, между звездами Кастор и Поллукс (созвездие Близнецы) и созвездием Ориона, легко заметить чрезвычайно яркий Юпитер. Уран же можно найти только с помощью телескопа в созвездии Тельца.

У самого западного горизонта (на высоте менее 10 градусов) в вечерних сумерках соберутся четыре планеты, формируя так называемый малый парад. Это Сатурн, рядом с которым (в сильный телескоп) можно разглядеть Нептун, а также очень яркая Венера и рядом с ней — трудноуловимый Меркурий. Для его обнаружения потребуется хороший бинокль или телескоп, идеально ясное небо и полностью открытый горизонт на западе.

Время для наблюдений

Наблюдения следует начинать сразу после заката, ориентировочно с 18:30 по московскому времени. Ключевой интервал — с 18:30 до 19:30 — это единственная возможность застать все четыре планеты малого парада у горизонта. Однако нужно спешить, так как они одна за другой скроются за линией горизонта:

Венера зайдет около 19:10.

Меркурий последует за ней примерно в 19:20.

Сатурн и Нептун станут невидимыми к 20:00.

Именно эта группа из четырех планет (Сатурн, Нептун, Меркурий и Венера), собравшихся в узком участке неба, и образует малый парад планет 28 февраля 2026 года. Парад считается «невидимым» для широкой публики из-за крайне малого углового расстояния планет от Солнца.

Уран будет доступен для наблюдений до примерно двух часов ночи, а Юпитер останется на небе всю ночь. Марс, находясь вблизи Солнца, наблюдаться не будет.

Благоприятные условия для вечернего наблюдения сразу шести планет продлятся еще несколько дней после указанной даты. В начале марта все участники малого парада, кроме Венеры, постепенно скроются в солнечном сиянии, а затем последовательно пройдут точки соединения с Солнцем:

7 марта Меркурий окажется в нижнем соединении.

22 марта соединение произойдет у Нептуна.

25 марта — у Сатурна.

Таким образом, в конце февраля — начале марта 2026 года при благоприятных погодных условиях на вечернем небе можно будет одновременно обнаружить шесть планет: Юпитер, Уран, Сатурн, Нептун, Меркурий и Венеру.

