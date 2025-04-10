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В небе над Ираном замечен неопознанный светящийся объект

В небе над городом Кум, расположенном в одноименной провинции в центральной части Ирана, заметили неопознанный движущийся светящийся объект, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Mehr.

«В ночь на четверг в небе над городом Кум был замечен неопознанный светящийся объект», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объект двигался в небе и излучал яркий свет.

Ранее над Нижегородской областью в ночном небе возникла странная светящаяся спираль. Жители активно публиковали в социальных сетях фотографии и видео этого необычного бело-голубого объекта.