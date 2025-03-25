Спираль в небе: в Нижегородском планетарии объяснили, что это за явление

Над Нижегородской областью в ночном небе возникла странная светящаяся спираль. Жители активно публиковали в социальных сетях фотографии и видео этого необычного бело-голубого объекта, зафиксированного в ночь на 25 марта. Лектор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко Андрей Антонов объяснил, что это было, сообщает pravda-nn.ru .

Таинственный объект в небе был замечен около 23 часов в понедельник, 24 марта. Он наблюдался в различных регионах центральной России и на территории Европы. Многие свидетели сразу же начали выдвигать конспирологические теории и доставать шапочки из фольги, а некоторые даже заговорили о приближающемся апокалипсисе.

Как оказалось, спираль — это след от ракеты Falcon 9, принадлежащей американской компании SpaceX, стартовавшей накануне вечером с космодрома в США. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях Метеорологическим бюро Великобритании, космический аппарат оставил в атмосфере шлейф, который начал вращаться и отражать солнечный свет, создавая эффект спирали.

Андрей Антонов, лектор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко, рассказал, что ракета совершила несколько витков вокруг Земли и затем включила двигатели, находясь уже на орбите.

В результате этого ракетные газы, выпущенные при запуске двигателей и освещенные Солнцем из-за горизонта, подсветились. По его словам, если бы Солнце не освещало их, то эти газы с Земли увидеть было бы невозможно, поскольку сами по себе они не излучают свет.

«Так что это явление достаточно красивое, совершенно безопасное и увлекательное и позволяет привлечь внимание общественности к космическим полетам, а также заинтересовать молодых людей в развитии науки и техники», — заключил специалист.