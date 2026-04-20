В Наро-Фоминском округе прошел IX Пасхальный фестиваль в Селятино

Пасхальный фестиваль Наро-Фоминского благочиния прошел 19 апреля в Серафимовском храме поселка Селятино. В программе были конкурс звонарей, выступления воспитанников воскресных школ и творческие мастер-классы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль открыл конкурс звонарей. Дети, которые только осваивают это искусство, продемонстрировали свое мастерство, и колокольный звон прозвучал по всему поселку.

Участниками стали воспитанники воскресных школ храмов округа. Они проявили себя в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?», выступили с хоровыми номерами и прочитали стихи. В храме также работала пасхальная фотовыставка и проходили мастер-классы по изготовлению праздничных поделок.

Для гостей организовали экскурсию по храму. Экскурсоводы рассказали о сюжетах настенной росписи и библейских событиях, которые легли в основу изображений. В ближайшее время планируется выпуск брошюры с подробным описанием художественного оформления храма во имя преподобного Серафима Саровского.

«Очень радостно и тепло от таких мероприятий. Этот фестиваль по-настоящему объединяет поколения, помогает сберечь культурные и духовные традиции и ценности, дает шанс увидеться и пообщаться», — поделились впечатлениями участники.

Участники отметили, что подобные встречи способствуют укреплению духовных и культурных связей между жителями округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.