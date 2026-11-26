Руководители Наро-Фоминского городского округа 26 ноября встретились с жителями дома № 10 на Школьной улице. Участники срочной выездной администрации обсудили благоустройство двора и процедуру признания жилья аварийным, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Встреча прошла во дворе дома № 10 на Школьной улице. В ней участвовали председатель совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пантелеймонович Пензов и начальник территориального управления Наро-Фоминск Евгений Николаевич Клюшкин.

Жители попросили вернуть ранее демонтированные хозяйственные конструкции — вешала — и высадить живую изгородь из кустарников на месте срезанного старого металлического ограждения. Также они обратились с просьбой заасфальтировать участок тротуара, поврежденный во время ремонтных работ МУП «Теплосеть».

Отдельно участники обсудили состояние здания и сроки работы комиссии по признанию жилья аварийным. Представитель администрации Алексей Гусаков пояснил, что дом официально включен в план рассмотрения на 2027 год. Он разъяснил этапы юридической процедуры и требования к проведению экспертизы.

По итогам встречи Геннадий Пензов и Евгений Клюшкин сообщили, что все предложения жителей приняты в работу. По каждому вопросу определены ответственные исполнители. Территориальное управление взяло их решение на контроль.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее подчеркнул, что жителей следует своевременно информировать о решении коммунальных проблем.

«Понимаем, насколько важно информировать жителей, насколько важно своевременно давать ответ на вопрос: когда будет решена та или иная проблема», — сказал Воробьев.