В Наро-Фоминске провели экологический фестиваль в школе №7

Экологический фестиваль «Сохрани город, в котором живешь» прошел 15 апреля в школе №7 Наро-Фоминска и объединил более 200 школьников и дошкольников округа. Для участников организовали выставки, мастер-классы и показ экологической моды, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Фестиваль стал первым масштабным экологическим мероприятием такого формата в Наро-Фоминском округе. В школе №7 собрались более 200 школьников и воспитанников детских садов, а также педагоги, представители власти, общественных организаций и бизнеса.

Для гостей подготовили несколько тематических площадок: выставку экологических проектов и творческих работ, мастер-классы, квизы, выступления агитбригад и экотеатров. Участники учились сортировать мусор, создавали замкнутую экосистему, мастерили «Весеннюю птицу» из бросового материала, осваивали «вторую жизнь бумаги» и делали броши в стиле бохо.

Одним из самых ярких событий стал показ мод, где юные модели представили костюмы из целлофановых пакетов. Кроме того, 50 дошколят торжественно приняли в ряды Всероссийского движения «Эколята – юные защитники природы».

Организаторы отмечают, что фестиваль стал символическим подарком Наро-Фоминску в год его 100-летия. В округе планируют провести и другие экологические мероприятия, направленные на формирование бережного отношения к природе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.