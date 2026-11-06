В Наро-Фоминске проведут выставку-пристройство 30 животных из приютов

Выставка-пристройство «Возьми друга из приюта» пройдет 7 ноября с 11:00 до 16:00 в павильоне «ФАБРИК» в Наро-Фоминске. Посетители смогут познакомиться с 20 кошками и 10 собаками из приютов Московской и Калужской областей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Выставка-пристройство «Возьми друга из приюта» пройдет в Наро-Фоминске в пятый раз. Среди ее участников — Рыжик, Дымка, Элли, Лукос, Матрешка, Тоша и другие воспитанники приютов. Все животные здоровы, привиты, стерилизованы и готовы к домашней жизни.

В программе — показательные выступления кинологов с собаками, мастер-классы, спектакль и лотерея. Гости смогут пообщаться с животными, обнять и погладить их.

На площадке будет работать пункт сбора помощи для приютов. Можно принести корм, лекарства, амуницию, игрушки и другие необходимые вещи.

Выставка состоится 7 ноября с 11:00 до 16:00 на территории Шелкового комбината в павильоне «ФАБРИК» по адресу: Наро-Фоминск, ул. Площадь Свободы, 4В. Вход свободный. Возрастная маркировка — 0+.

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