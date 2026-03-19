В Наро-Фоминске отметили 12-летие воссоединения Крыма с Россией

В Наро-Фоминске 18 марта отметили 12-ю годовщину воссоединения Крыма с Россией. Участники напомнили о событиях 2014 года и историческом значении полуострова для страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

18 марта 2014 года по итогам референдума, поддержанного большинством жителей, Крым вошел в состав Российской Федерации в качестве нового субъекта. Эти события получили название «Крымская весна» и стали важной страницей современной истории страны.

В ходе памятной даты в Наро-Фоминске напомнили о культурном и историческом наследии полуострова. Крым связан с именем художника Ивана Айвазовского, международным детским центром «Артек», а также с многовековой традицией мирного сосуществования разных народов.

Отдельно отметили героические страницы истории региона — оборону Севастополя, подвиги моряков Черноморского флота и мужество защитников Отечества. Участники подчеркнули, что Крым остается символом силы духа, единства и общей исторической памяти страны.

