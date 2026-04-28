В Наро-Фоминске начали монтаж монумента «Город-воин, город-труженик»

В центре Наро-Фоминска приступили к установке 8-метровой бронзовой композиции «Город-воин, город-труженик». Скульптурная группа из фигур солдата и рабочего занимает свое место на постаменте, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Монумент ранее можно было увидеть только на фотографиях и в миниатюре. В реальном исполнении композиция выглядит масштабно и производит сильное впечатление на жителей и гостей города.

Процесс монтажа требует высокой точности. Каждая деталь весит сотни килограммов, поэтому установка проходит поэтапно и под контролем специалистов.

Появление фигур на постаменте стало началом завершающей стадии работ. После полного монтажа скульптурной группы специалисты приступят к отделке основания, полировке элементов и финальному художественному оформлению прилегающей территории.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.