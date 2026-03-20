В Мытищах завершили возведение всех опор моста через Клязьму

В городском округе продолжается строительство моста через реку Клязьма. На сегодняшний день общая готовность объекта составляет 17%.

Строители завершили монолитные работы по возведению всех четырех опор мостового сооружения. Также на прошлой неделе они снесли два объекта капитального строительства, которые находились в зоне будущего дорожного полотна. Освобождение участков необходимо для устройства автомобильной дороги и последующего формирования насыпи.

В настоящий момент специалисты сосредоточили основные усилия на монтаже пролетного строения из металлоконструкций. Параллельно рабочие ведут переустройство инженерных коммуникаций. Строители прокладывают дождевую канализацию, завершают перенос кабельных линий и приступают к переустройству воздушных линий электропередачи и сетей связи. На сегодня работы по переносу сетей достигли 54%. Ежедневно на объекте задействуют 55 рабочих и 16 единиц спецтехники.

В планах реконструкции — расширить прилегающую дорогу до четырех полос. Также специалисты обустроят разворотные петли и съезды. Для пешеходов создадут тротуары, четыре остановки и пешеходные переходы.

Запуск движения от улицы Центральная до улицы Советская запланировали на четвертый квартал 2026 года. На этом этапе откроют движение по двум полосам. Полностью завершить все работы и ввести объект в эксплуатацию планируют в третьем-четвертом квартале 2027 года.

Текст, фото и видео — Валерия Исаева